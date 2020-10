Milan-Roma, Pioli: “Sono soddisfatto. Non dobbiamo guardare la classifica” (Di martedì 27 ottobre 2020) “Andrò a casa soddisfatto della prestazione, non è questo il momento di guardare la classifica. I giocatori non erano soddisfatti perché quando vai per tre volte in vantaggio ci sono dei rimpianti. L’occasione di Romagnoli alla fine testimonia che ci abbiamo creduto, la prestazione è stata di livello contro una squadra che sapevamo di non poter limitare del tutto”. Così Stefano Pioli dopo il 3-3 del Milan nel posticipo del lunedì contro la Roma. “A volte abbiamo forzato la giocata, in alcune scelte siamo stati poco lucidi. Bastava muovere la palla tra le linee e accompagnare con più giocatori – prosegue il tecnico rossonero a Sky Sport – Non dimentichiamo che la Roma l’anno scorso ... Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) “Andrò a casadella prestazione, non è questo il momento dila classifica. I giocatori non erano soddisfatti perché quando vai per tre volte in vantaggio ci sono dei rimpianti. L’occasione dignoli alla fine testimonia che ci abbiamo creduto, la prestazione è stata di livello contro una squadra che sapevamo di non poter limitare del tutto”. Così Stefanodopo il 3-3 delnel posticipo del lunedì contro la. “A volte abbiamo forzato la giocata, in alcune scelte siamo stati poco lucidi. Bastava muovere la palla tra le linee e accompagnare con più giocatori – prosegue il tecnico rossonero a Sky Sport – Non dimentichiamo che lal’anno scorso ...

acmilan : ??? “A difficult test awaits us' ??? #MilanRoma: watch the Boss' pre-match interview in full on the app… - pisto_gol : Arbitraggio comico di Giacomelli: inesistente il rigore concesso alla Roma per fallo di Bennacer su Pedro: il fall… - AntoVitiello : #Calhanoglu torna tra i convocati, presente nella lista ufficiale diramata dal #Milan per la sfida di stasera contr… - Jojonerazzurro : RT @Anto__rus: L'unica certezza dopo Milan-Roma è che all'Inter non fischierebbero due rigori del genere neanche se ci fosse Moratti in sal… - Webtvmilan1899 : RT @cmdotcom: Basta con #Giacomelli, ha rovinato pure #MilanRoma. E hanno cambiato le regole per farlo arbitrare ancora... -