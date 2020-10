Milan-Roma, Pioli: “I giocatori non erano soddisfatti. Ecco cosa penso su Tatarusanu e sul Coronavirus” (Di martedì 27 ottobre 2020) Milan-Roma termina con il risultato finale di 3-3.Il Monday night valido per la quinta giornata del campionato di Serie A è terminato con un risultato rocambolesco che ha visto segnare tre gol per parte. La squadra di Paulo Fonseca non è mai riuscita ad andare in vantaggio, con la compagine di Stefano Pioli che invece ha rischiato di vincerla fino allo scadere dei minuti di recupero. Al termine dell'incontro, proprio il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha commentato la partita durante un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport.Serie A, Milan-Roma 3-3: Ibrahimovic fa doppietta, la squadra di Fonseca riesce ad ottenere il pari"Vado a casa soddisfatto per la prestazione, non guardo la classifica. Inutile nasconderlo, i giocatori non ... Leggi su mediagol (Di martedì 27 ottobre 2020)termina con il risultato finale di 3-3.Il Monday night valido per la quinta giornata del campionato di Serie A è terminato con un risultato rocambolesco che ha visto segnare tre gol per parte. La squadra di Paulo Fonseca non è mai riuscita ad andare in vantaggio, con la compagine di Stefanoche invece ha rischiato di vincerla fino allo scadere dei minuti di recupero. Al termine dell'incontro, proprio il tecnico dei rossoneri Stefanoha commentato la partita durante un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport.Serie A,3-3: Ibrahimovic fa doppietta, la squadra di Fonseca riesce ad ottenere il pari"Vado a casa soddisfatto per la prestazione, non guardo la classifica. Inutile nasconderlo, inon ...

