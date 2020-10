Milan-Roma, le probabili formazioni del match (Di lunedì 26 ottobre 2020) Monday Night a San Siro con il big match tra la capolista Milan e la Roma, grande attesa per la sfida tra i due totem Ibra e Dzeko La quinta giornata del campionato di Serie A si chiude con il big match del Monday Night tra Milan e Roma. Nella cornice di San Siro, i rossoneri primi della classe ospitano i giallorossi in grande crescita nelle ultime uscite. Sfida nella sfida è il duello Ibra-Dzeko, i due totem a caccia di gol importanti per la classifica delle rispettive squadre. QUI Milan – Pioli recupera in extremis Calhanoglu. Il turco ha lavorato duramente in settimana e sembra aver risolto completamente il problema alla caviglia, per lui probabile partenza dal 1′. In difesa torna Calabria dopo il turnover di coppa, in mediana Tonali lascia di ... Leggi su zon (Di lunedì 26 ottobre 2020) Monday Night a San Siro con il bigtra la capolistae la, grande attesa per la sfida tra i due totem Ibra e Dzeko La quinta giornata del campionato di Serie A si chiude con il bigdel Monday Night tra. Nella cornice di San Siro, i rossoneri primi della classe ospitano i giallorossi in grande crescita nelle ultime uscite. Sfida nella sfida è il duello Ibra-Dzeko, i due totem a caccia di gol importanti per la classifica delle rispettive squadre. QUI– Pioli recupera in extremis Calhanoglu. Il turco ha lavorato duramente in settimana e sembra aver risolto completamente il problema alla caviglia, per lui probabile partenza dal 1′. In difesa torna Calabria dopo il turnover di coppa, in mediana Tonali lascia di ...

acmilan : ??? “A difficult test awaits us' ??? #MilanRoma: watch the Boss' pre-match interview in full on the app… - MarioGiunta : Milan, super recupero di Calhanoglu. Ha fatto rifinitura con la squadra e dunque disponibile (salvo sorprese) per l… - Radio1Rai : 'Complotti non ce ne sono. Ho troppo rispetto per #Pirlo, per la #Juve e per il #Milan. A proposito, lunedì sera sa… - matmosciatti11 : Stasera Simon #Kjaer, leader difensivo del #Milan, affronta la #Roma. In giallorosso ha giocato 24 partite nella st… - PianetaMilan : #MilanRoma, #Pioli in decollo: 'Siamo maturi' | @SerieA #News - #calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMilan #Milan… -