Milan-Roma: le formazioni ufficiali. Sfida stellare tra Ibrahimovic e Dzeko (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un big match chiude la quinta giornata di Serie A. A San Siro il Milan ospita la Roma in una Sfida molto importante per comprendere quali possono essere le ambizioni delle due formazioni, almeno per i prossimi mesi. I rossoneri sono reduci da quattro vittorie consecutive in campionato, oltre ai tre acuti in Europa League e non perdono una gara dallo scorso marzo, quando il Genoa si impose proprio a Milano. La Roma ha due vittorie e un pari rimediato contro la Juventus in casa. Pesa la sconfitta a tavolino contro l'Hellas Verona. Fischio d'inizio alle ore 20.45.LE formazioni ufficialiQueste le scelte fatte da Stefano Pioli e Paulo Fonseca:Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, ...

