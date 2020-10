Milan-Roma, l’anteprima del match: Pioli e Fonseca, due stili a confronto. Ibrahimovic o Dzeko? Sfida tra giganti del gol (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il posticipo tra Milan e Roma chiude la quinta giornata di Serie A.Dopo qualche mese di relativa tranquillità, un velo di incertezza sempre più consistente torna a fare da cornice sia per il proseguo della stagione sportiva in corso, ma anche per la vita di tutti i giorni, mai come nell'ultimo anno tempestata dai cambiamenti. In un San Siro dall'ambientazione surreale si affronteranno - nella Sfida prevista per le ore 20:45 e in diretta su Sky Sport Serie A - capitolini e Diavoli, in una gara dal significativo peso specifico per quanto riguarda ambizioni stagionali e classifica attuale. Se da una parte i rossoneri vogliono continuare a confermare quanto di buono fatto dallo scorso maggio in avanti, i giallorossi puntano, invece, quel quarto posto che da qualche anno a questa parte ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il posticipo trachiude la quinta giornata di Serie A.Dopo qualche mese di relativa tranquillità, un velo di incertezza sempre più consistente torna a fare da cornice sia per il proseguo della stagione sportiva in corso, ma anche per la vita di tutti i giorni, mai come nell'ultimo anno tempestata dai cambiamenti. In un San Siro dall'ambientazione surreale si affronteranno - nellaprevista per le ore 20:45 e in diretta su Sky Sport Serie A - capitolini e Diavoli, in una gara dal significativo peso specifico per quanto riguarda ambizioni stagionali e classifica attuale. Se da una parte i rossoneri vogliono continuare a confermare quanto di buono fatto dallo scorso maggio in avanti, i giallorossi puntano, invece, quel quarto posto che da qualche anno a questa parte ...

acmilan : ??? “A difficult test awaits us' ??? #MilanRoma: watch the Boss' pre-match interview in full on the app… - MarioGiunta : Milan, super recupero di Calhanoglu. Ha fatto rifinitura con la squadra e dunque disponibile (salvo sorprese) per l… - AntoVitiello : Allenamento #Milan terminato, #Calhanoglu ha svolto lavoro in gruppo con i compagni. Domani mattina verso ora di pr… - RadioInBlu : Anteprima del #Giornaleradio 1) #COVID : tensioni politiche per nuovo Dpcm 2) #Istat: #stranieri in Italia, crolla… - Arojas15260108 : RT @OfficialASRoma: In vista di #MilanRoma, abbiamo parlato con Massimo Ambrosini L'intervista ?? -