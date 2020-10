Milan-Roma: Ibrahimovic gol, altro assist di Rafael Leao (VIDEO) (Di lunedì 26 ottobre 2020) È sempre Zlatan Ibrahimovic a segnare per il Milan. Dopo nemmeno due minuti dal fischio d’inizio Milan-Roma si sblocca con la firma del solito svedese. Alla seconda palla toccata, Ibra raccoglie il perfetto invito di Rafael Leao (assist come nel derby) per allungare il gambone e anticipare Mirante per l’1-0. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) È sempre Zlatana segnare per il. Dopo nemmeno due minuti dal fischio d’iniziosi sblocca con la firma del solito svedese. Alla seconda palla toccata, Ibra raccoglie il perfetto invito dicome nel derby) per allungare il gambone e anticipare Mirante per l’1-0.

