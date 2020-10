Milan-Roma, Ibra-Dzeko, 700 gol in due: non si sono mai sfidati finora (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sembra assurdo, ma due giganti del calcio come Ibra e Dzeko , rispettivamente 39 e 34 anni, non si sono mai affrontati sul campo prima d'ora. Lo faranno questa sera per la prima volta a San Siro , ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sembra assurdo, ma due giganti del calcio come, rispettivamente 39 e 34 anni, non simai affrontati sul campo prima d'ora. Lo faranno questa sera per la prima volta a San Siro , ...

acmilan : ??? “A difficult test awaits us' ??? #MilanRoma: watch the Boss' pre-match interview in full on the app… - AntoVitiello : #Calhanoglu torna tra i convocati, presente nella lista ufficiale diramata dal #Milan per la sfida di stasera contr… - MarioGiunta : Milan, super recupero di Calhanoglu. Ha fatto rifinitura con la squadra e dunque disponibile (salvo sorprese) per l… - sportli26181512 : Milan-Roma, Ibra-Dzeko, 700 gol in due: non si sono mai sfidati finora: Hanno rispettivamente 39 e 34 anni, hanno g… - angeloarabia : @Rocco96773951 sará un milan-roma scoppiettante... -