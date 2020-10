Milan-Roma, dove vederla in Tv e probabili formazioni (Di lunedì 26 ottobre 2020) Quando ad affrontarsi sono due tra le squadre più in forma del momento lo spettacolo è assicurato, o quantomeno atteso. Milan e Roma volano sulle ali dell’entusiasmo, puntano alla vetta della classifica. I rossoneri sono implacabili, arrivano da 21 risultati utili consecutivi, sono reduci dalla vittoria sul derby firmata Ibrahimovic. Guidano la classifica a punteggio pieno e sono senza dubbio la squadra più in palla del momento. Questa sera alle 20.45 a San Siro ospitano la Roma, che arriva dalla vittoria rotonda sul Benevento in campionato e quella più complicata il Europa League contro lo Young Boys. Milan-Roma sarà trasmessa questa sera da Sky Sport 1. La partita sarà inoltre visibile in straming su Sky Go. Di seguito le probabili ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 ottobre 2020) Quando ad affrontarsi sono due tra le squadre più in forma del momento lo spettacolo è assicurato, o quantomeno atteso.volano sulle ali dell’entusiasmo, puntano alla vetta della classifica. I rossoneri sono implacabili, arrivano da 21 risultati utili consecutivi, sono reduci dalla vittoria sul derby firmata Ibrahimovic. Guidano la classifica a punteggio pieno e sono senza dubbio la squadra più in palla del momento. Questa sera alle 20.45 a San Siro ospitano la, che arriva dalla vittoria rotonda sul Benevento in campionato e quella più complicata il Europa League contro lo Young Boys.sarà trasmessa questa sera da Sky Sport 1. La partita sarà inoltre visibile in straming su Sky Go. Di seguito le...

acmilan : ??? “A difficult test awaits us' ??? #MilanRoma: watch the Boss' pre-match interview in full on the app… - MarioGiunta : Milan, super recupero di Calhanoglu. Ha fatto rifinitura con la squadra e dunque disponibile (salvo sorprese) per l… - AntoVitiello : Allenamento #Milan terminato, #Calhanoglu ha svolto lavoro in gruppo con i compagni. Domani mattina verso ora di pr… - WgAlenta : RT @MilanInter241: DETTO FATTO! #Calhanoglu ha recuperato dall'infortunio. Come più volte sottolineato, il turco aveva subito una distorsio… - GiordanoSepi : Due positivi nel Milan. Io sono sempre per giocare, ma chi ci assicura se qualche altro milanista sta maturando il… -