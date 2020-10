Milan-Roma, Donnarumma positivo al Covid: “Sto bene, stasera farò il tifo da casa! Rispettate le regole” (Di lunedì 26 ottobre 2020) "Io sto bene, voi non mollate".Parola di Gigio Donnarumma. Risultato positivo al Covid-19 a poche ore dal match contro la Roma, il portiere del Milan, con un post pubblicato sul proprio account Instagram ha tranquillizzato tutti i supporters rossoneri sulle sue condizioni di salute, raccomandando senso civico e il rispetto delle regole attualmente in vigore: "Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid -19. Innanzi tutto voglio dirvi che sto bene. Inoltre colgo l’occasione per dedicare il mio pensiero a tutti coloro che stanno lottando contro il virus: siate forti! Non mollate!".Milan, individuati altri cinque positivi: nuovi test a staff e gruppo squadra. Il comunicato“Agli altri ricordo ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 ottobre 2020) "Io sto, voi non mollate".Parola di Gigio. Risultatoal-19 a poche ore dal match contro la, il portiere del, con un post pubblicato sul proprio account Instagram ha tranquillizzato tutti i supporters rossoneri sulle sue condizioni di salute, raccomandando senso civico e il rispetto delle regole attualmente in vigore: "Ciao a tutti, purtroppo sono risultatoal-19. Innanzi tutto voglio dirvi che sto. Inoltre colgo l’occasione per dedicare il mio pensiero a tutti coloro che stanno lottando contro il virus: siate forti! Non mollate!"., individuati altri cinque positivi: nuovi test a staff e gruppo squadra. Il comunicato“Agli altri ricordo ...

