Milan-Roma 3-3, il protagonista è l'arbitro Giacomelli. Napoli unica squadra a punteggio pieno (Di lunedì 26 ottobre 2020) In una Lega professionistica appena appena decente, uno come Giacomelli sarebbe stato mandato a fare volantinaggio già da un po'. In Italia, invece, continua ad arbitrare in Serie A. A Napoli lo ricordiamo per la meravigliosa performance dello scorso in Napoli-Atalanta. Riuscì nella titanica impresa di far pareggiare la banda Gasperini. Negò il rigore su Llorente e quel che sappiamo. Stasera in Milan-Roma è stato l'assoluto protagonista. Ha concesso due rigori palesemente inesistenti. Uno per parte, così non ha scontentato nessuno. Dovrebbe essere allontanato dalla Serie A. La partita è finita 3-3. Milan tre volte in vantaggio, tre volte ripreso. Milan quindi a 13 punti. E Napoli che ...

