Milan-Roma 3-3, a San Siro vince il caos: Diavolo ancora in vetta (Di lunedì 26 ottobre 2020) Milan avanti e raggiunto tre volte dalla Roma nel posticipo del Monday Night, rossoneri ancora in vetta alla classifica di Serie A Monday Night pazzo in Serie A con la sfida di San Siro tra Milan e Roma che termina con il punteggio di 3-3. Match divertente ed equilibrato, condizionato dalle scelte molto dubbie dell'arbitro Giacomelli. ancora show di Ibra, i giallorossi non demordono e rimontano tre volte il Diavolo. La Partita Partenza a razzo del Milan che pronti via va subito in vantaggio grazie ad un invenzione di Leao che trova Ibrahimovic solo in area di rigore e lo svedese beffa Mirante con il controllo e insacca per l'1-0. La Roma non si demoralizza e alza subito il baricentro a ...

