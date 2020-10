Milan-Roma (26 ottobre ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, giocano Leao e Ibrahimovic, Karsdorp in campo per i giallorossi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una sfida tradizionale della serie A arriva con una classifica a cui nelle ultime stagioni non eravamo abituati, con il Milan in testa da solo a punteggio pieno e la Roma che insegue alle prese con problemi sia di campo che societari. I rossoneri hanno battuto l’Inter nel primo vero esame della stagione e cercano … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una sfida tradizionale della serie A arriva con una classifica a cui nelle ultime stagioni non eravamo abituati, con ilin testa da solo a punteggio pieno e lache insegue alle prese con problemi sia diche societari. I rossoneri hanno battuto l’Inter nel primo vero esame della stagione e cercano … InfoBetting: Scommesse Sportive e

