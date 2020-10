Milan, questa sera contro la Roma per tentare la prima “fuga” in vetta (Di lunedì 26 ottobre 2020) Milan, ieri pomeriggio squadra al lavoro per preparare la sfida contro la Roma: Hakan Calhanoglu torna ad allenarsi in gruppo questa sera a San Siro andrà in scena il posticipo della quinta giornata di campionato tra Milan e Roma. Una gara dal doppio significato per i rossoneri che saranno chiamati a confermarsi in campionato dopo i due dispendiosi successi contro Inter e Celtic Glasgow ottenuti nel corso degli ultimi 9 giorni e dall’altro lato dimostrare, contro una rivale, di meritare la vetta della classifica. I risultati delle altre partite permettono al Milan di poter pensare ad una prima “mini-fuga” in caso di successo questa ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020), ieri pomeriggio squadra al lavoro per preparare la sfidala: Hakan Calhanoglu torna ad allenarsi in gruppoa San Siro andrà in scena il posticipo della quinta giornata di campionato tra. Una gara dal doppio significato per i rossoneri che saranno chiamati a confermarsi in campionato dopo i due dispendiosi successiInter e Celtic Glasgow ottenuti nel corso degli ultimi 9 giorni e dall’altro lato dimostrare,una rivale, di meritare ladella classifica. I risultati delle altre partite permettono aldi poter pensare ad una“mini-fuga” in caso di successo...

