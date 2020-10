Milan, Pioli: “Soddisfatto della prestazione, dispiace per la rimonta subita” (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Milan culla a lungo la convinzione di conquistare i tre punti con la Roma, ma alla fine i giallorossi strappano il pareggio a San Siro. I rossoneri restano comunque in testa alla classifica.LE PAROLE DI PioliIl tecnico Stefano Pioli commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Vado a casa soddisfatto della prestazione. Non è questo il momento di guardare la classifica. I miei giocatori a fine partita non erano soddisfatti. E' chiaro che c'è il rimpianto di non essere riusciti a vincere. L'occasione finale di Romagnoli testimonia quanto ci abbiamo creduto. Abbiamo avuto le occasioni, ma non le abbiamo sfruttate come ha fatto la Roma. C'è la consapevolezza che questa è la strada giusta. Tatarusanu? Mai visto ... Leggi su itasportpress (Di martedì 27 ottobre 2020) Ilculla a lungo la convinzione di conquistare i tre punti con la Roma, ma alla fine i giallorossi strappano il pareggio a San Siro. I rossoneri restano comunque in testa alla classifica.LE PAROLE DIIl tecnico Stefanocommenta lasua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Vado a casa soddisfatto. Non è questo il momento di guardare la classifica. I miei giocatori a fine partita non erano soddisfatti. E' chiaro che c'è il rimpianto di non essere riusciti a vincere. L'occasione finale di Romagnoli testimonia quanto ci abbiamo creduto. Abbiamo avuto le occasioni, ma non le abbiamo sfruttate come ha fatto la Roma. C'è la consapevolezza che questa è la strada giusta. Tatarusanu? Mai visto ...

acmilan : ??? “A difficult test awaits us' ??? #MilanRoma: watch the Boss' pre-match interview in full on the app… - AntoVitiello : #Milan a punteggio pieno dopo 4 giornate, non accadeva dal 1995/96 con Capello in panchina. Squadra di Pioli a segn… - AntoVitiello : #Pioli a RadioRai: “Questo #Milan è nato a gennaio 2020 con gli arrivi di Ibra, Kjaer Saelemaekers. Vogliamo provar… - FraNasato : Pioli a Sky Sport: 'In settimana ho parlato chiaramente a Leao e questa sera ha fatto quello che gli avevo chiesto… - Moon13_me : RT @VincenzoDAnna98: Un #Milan che avrebbe meritato la vittoria: per me gli errori di arbitri e Bar - nonostante abbiano dato un rigore inv… -