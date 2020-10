Milan, Pioli ha messo gli occhi sul “nuovo Modric”: ma seguono anche Siviglia e Valencia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Prosegue il lavoro degli scout di calciomercato del Milan, che sono sempre alla ricerca di nuovi talenti da inserire nell’organico a rinforzo di Pioli, soprattutto in vista della sessione di gennaio. L’ultimo obiettivo è una promessa croata, definita da molti come aspirante “nuovo Modric”: parliamo di Lovro Majer, della Dinamo Zagabria. Il 22enne nelle 5 … L'articolo Milan, Pioli ha messo gli occhi sul “nuovo Modric”: ma seguono anche Siviglia e Valencia Leggi su dailynews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Prosegue il lavoro degli scout di calciomercato del, che sono sempre alla ricerca di nuovi talenti da inserire nell’organico a rinforzo di, soprattutto in vista della sessione di gennaio. L’ultimo obiettivo è una promessa croata, definita da molti come aspirante “nuovo Modric”: parliamo di Lovro Majer, della Dinamo Zagabria. Il 22enne nelle 5 … L'articolohaglisul “nuovo Modric”: ma

acmilan : ??? “A difficult test awaits us' ??? #MilanRoma: watch the Boss' pre-match interview in full on the app… - AntoVitiello : #Milan a punteggio pieno dopo 4 giornate, non accadeva dal 1995/96 con Capello in panchina. Squadra di Pioli a segn… - AntoVitiello : #Pioli a RadioRai: “Questo #Milan è nato a gennaio 2020 con gli arrivi di Ibra, Kjaer Saelemaekers. Vogliamo provar… - OMGHC10 : RT @MarcoVerduz: Tutto questo non sarà altro che una puntata in più della serie Netflix sul Milan di Pioli - vitoofwall82 : RT @MarcoVerduz: Tutto questo non sarà altro che una puntata in più della serie Netflix sul Milan di Pioli -