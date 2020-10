Milan, Pioli: «Ci abbiamo provato ma siamo un po’ delusi» (Di martedì 27 ottobre 2020) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato dopo il pareggio casalingo contro la Roma. Ecco le parole dell’allenatore Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni. Pioli – «Andrò a casa soddisfatto della prestazione, non è questo il momento di guardare la classifica. Inutile nasconderci una certa delusione perché abbiamo fatto una gara di ottimo livello andando tre volte in vantaggio. Ci abbiamo provato fino alla fine e l’occasione all’ultimo istante di Romagnoli l’ha dimostrato. Purtroppo le palle inattive, dove entrambe le squadre sono state pericolose, ci hanno penalizzato perché la Roma le ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Stefano, tecnico del, ha parlato dopo il pareggio casalingo contro la Roma. Ecco le parole dell’allenatore Stefano, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni.– «Andrò a casa soddisfatto della prestazione, non è questo il momento di guardare la classifica. Inutile nasconderci una certaone perchéfatto una gara di ottimo livello andando tre volte in vantaggio. Cifino alla fine e l’occasione all’ultimo istante di Romagnoli l’ha dimostrato. Purtroppo le palle inattive, dove entrambe le squadre sono state pericolose, ci hanno penalizzato perché la Roma le ...

