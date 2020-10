Milan, Kessie: “Mai pensato all’addio, questa maglia come una seconda pelle. Obiettivi? Vogliamo solo una cosa” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Franck Kessie è intervenuto in merito ai temi principali riguardanti l'ambiente rossonero.Il centrocampista del Milan ha parlato ai microfoni di BBC Sport Africa, chiarendo il suo punto di vista su alcuni capisaldi centrali di questo ottimo inizio di stagione dei rossoneri in Serie A e in Europa League. In prima battuta l'ex mezzala dell'Atalanta ha voluto dire la sua sul suo ruolo all'interno del gruppo squadra e sull'importanza dei tifosi in questo momento storicamente complicato: "La mia importanza nel gruppo? A 23 anni sono già un veterano del gruppo e devo dare l'esempio ai più giovani. Vestire la maglia del Milan è un onore ma è anche una grande responsabilità. Rappresentiamo milioni di tifosi in tutto il mondo e tutti noi lavoriamo ogni ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 ottobre 2020) Franckè intervenuto in merito ai temi principali riguardanti l'ambiente rossonero.Il centrocampista delha parlato ai microfoni di BBC Sport Africa, chiarendo il suo punto di vista su alcuni capisaldi centrali di questo ottimo inizio di stagione dei rossoneri in Serie A e in Europa League. In prima battuta l'ex mezzala dell'Atalanta ha voluto dire la sua sul suo ruolo all'interno del gruppo squadra e sull'importanza dei tifosi in questo momento storicamente complicato: "La mia importanza nel gruppo? A 23 anni sono già un veterano del gruppo e devo dare l'esempio ai più giovani. Vestire ladelè un onore ma è anche una grande responsabilità. Rappresentiamo milioni di tifosi in tutto il mondo e tutti noi lavoriamo ogni ...

