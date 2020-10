Milan, emergenza coronavirus: Donnarumma, Hauge e altri 3 positivi al Covid (Di lunedì 26 ottobre 2020) Brutte notizie in casa Milan. Ancora una volta a causa dell'emergenza coronavirus. Sono due i nuovi calciatori ad aver contratto il Covid-19 e altri tre componenti del gruppo squadra non ancora resi noti. Lo ha comunicato la stessa società con una nota ufficiale.Milan: Donnarumma e Hauge positivicaption id="attachment 1040923" align="alignnone" width="516" Milan-Roma (Getty Images)/caption"AC Milan comunica che gli esiti pervenuti ieri sera dal laboratorio hanno riscontrato una positività al tampone di Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge e di altri tre membri del gruppo squadra. Tutti sono asintomatici, sono stati ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 26 ottobre 2020) Brutte notizie in casa. Ancora una volta a causa dell'. Sono due i nuovi calciatori ad aver contratto il-19 etre componenti del gruppo squadra non ancora resi noti. Lo ha comunicato la stessa società con una nota ufficiale.caption id="attachment 1040923" align="alignnone" width="516"-Roma (Getty Images)/caption"ACcomunica che gli esiti pervenuti ieri sera dal laboratorio hanno riscontrato unatà al tampone di Gianluigi, Jens Pettere ditre membri del gruppo squadra. Tutti sono asintomatici, sono stati ...

