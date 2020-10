Milan | Donnarumma dopo la positività | “Sto bene | stasera farò il tifo davanti alla tv”

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 ottobre 2020) “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al COVID -19. Innanzi tutto voglio dirvi che sto. Inoltre colgo l’occasione per dedicare il mio pensiero a tutti coloro che stanno lottando contro il virus: siate forti! Non mollate! Agli altri ricordo di mantenere le distanze, indossare le mascherine, lavarsi le mani! Tutto aiuta a provare a stoppare questo virus. Intantosaròtv a fare ilper i miei compagni. Forza“. Queste le parole di Gianluigila notizia della positività al tampone per Covid-19, annunciata questa mattina dal, cheaffronterà la Roma a San Siro. Visualizza questo post su ...