Microsoft Office per iPad: nuova barra multifunzionale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Microsoft ha da poco annunciato che nelle app appartenenti alla suite Office per iPad è in arrivo la nuova barra multifunzionale e altre novità. Supporto per mouse e trackpad Word, Excel, e PowerPoint si stanno aggiornando per sfruttare il supporto del trackpad in iPadOS. Il cursore del mouse si trasforma nello strumento necessario a seconda del contenuto a cui si sta puntando. Il supporto per mouse e trackpad rende più intuitive diverse operazioni, come: evidenziare il testo in Word; selezionare un intervallo di celle in Excel; spostare e ridimensionare gli elementi grafici in PowerPoint. Homescreen e barra multifunzionale aggiornate L’esperienza utente in Word, Excel e PowerPoint è in fase di ... Leggi su windowsinsiders (Di lunedì 26 ottobre 2020)ha da poco annunciato che nelle app appartenenti alla suiteperè in arrivo lae altre novità. Supporto per mouse e trackpad Word, Excel, e PowerPoint si stanno aggiornando per sfruttare il supporto del trackpad inOS. Il cursore del mouse si trasforma nello strumento necessario a seconda del contenuto a cui si sta puntando. Il supporto per mouse e trackpad rende più intuitive diverse operazioni, come: evidenziare il testo in Word; selezionare un intervallo di celle in Excel; spostare e ridimensionare gli elementi grafici in PowerPoint. Homescreen eaggiornate L’esperienza utente in Word, Excel e PowerPoint è in fase di ...

MicrosoftRTweet : RT @valeriovagnoni: Microsoft, il supporto per Office 2010 e Office 2016 per Mac è terminato. Leggi qui: - valeriovagnoni : Microsoft, il supporto per Office 2010 e Office 2016 per Mac è terminato. Leggi qui: - viralber : RT @WindowsBlogIta: Microsoft introduce la nuova interfaccia e Ribbon di Office su iPad - WindowsBlogIta : Microsoft introduce la nuova interfaccia e Ribbon di Office su iPad - FSecure_IT : [video] Come si installa F-Secure Cloud Protection for Microsoft Office 365? È molto semplice. Scoprilo qui -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Office Solo 6 € Windows 10 e 15 € Office: offerte Microsoft da paura per l’Halloween di GoDeal24.com macitynet.it Microsoft, il supporto per Office 2010 e Office 2016 per Mac è terminato

Come era stato anticipato lo scorso anno, Microsoft il 13 ottobre ha ufficialmente terminato il supporto per Office 2010; oltre a questo, ha raggiunto la data di end of support anche Office 2016 per ...

Negli uffici di Milano è di nuovo lockdown: la City si svuota, migliaia in telelavoro

Da Microsoft alle Generali, da Fastweb a Siemens, tetti e vincoli alle ore volontarie in presenza: con il nuovo Dpcm le maglie si stringono ulteriormente ...

Come era stato anticipato lo scorso anno, Microsoft il 13 ottobre ha ufficialmente terminato il supporto per Office 2010; oltre a questo, ha raggiunto la data di end of support anche Office 2016 per ...Da Microsoft alle Generali, da Fastweb a Siemens, tetti e vincoli alle ore volontarie in presenza: con il nuovo Dpcm le maglie si stringono ulteriormente ...