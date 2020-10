“Mi vuoi sposare?”. La proposta del famoso cantante italiano è dolcissima. Un momento che ha coinvolto tutti (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una romanticissima proposta di nozze ha visto protagonista il rapper Mattia Briga. Il 31enne romano ha scelto un giardino con vista sulla Basilica di San Pietro per chiedere alla fidanzata Arianna Montefiori di sposarlo. L’attrice 26enne, volto di fiction come ‘’Che Dio ci aiuti’’, ‘’L’Isola di Pietro’’ e ‘’Il Paradiso delle signore’’, ha detto di sì. Il video social della proposta è stato postato su Instagram dall’ex protagonista di Amici di Maria de Filippi. Tantissimi i messaggi pieni di cuori e auguri sono arrivati per la coppia di giovani. Mattia e Arianna stanno insieme da un anno, un periodo intenso che non ha lasciato dubbi al cantante romano. Così Briga ha portato Arianna nel cuore di Roma e con il cupolone sullo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una romanticissimadi nozze ha visto protagonista il rapper Mattia Briga. Il 31enne romano ha scelto un giardino con vista sulla Basilica di San Pietro per chiedere alla fidanzata Arianna Montefiori di sposarlo. L’attrice 26enne, volto di fiction come ‘’Che Dio ci aiuti’’, ‘’L’Isola di Pietro’’ e ‘’Il Paradiso delle signore’’, ha detto di sì. Il video social dellaè stato postato su Instagram dall’ex protagonista di Amici di Maria de Filippi. Tantissimi i messaggi pieni di cuori e auguri sono arrivati per la coppia di giovani. Mattia e Arianna stanno insieme da un anno, un periodo intenso che non ha lasciato dubbi alromano. Così Briga ha portato Arianna nel cuore di Roma e con il cupolone sullo ...

FinallyMario : #gfvip Antonella sicura che mi vuoi portare a casa? - clariceorsini_ : @nicc0log_ hai visto lo so che mi vuoi bene - youngblood_TK : RT @cvrmeen17: Elisabetta: Andrea ti posso dire una cosa? Ti sei fatto i cazzi tuoi, non mi hai pensata proprio nemmeno a dire un bacio Eli… - Emyli009 : RT @cvrmeen17: Elisabetta: Andrea ti posso dire una cosa? Ti sei fatto i cazzi tuoi, non mi hai pensata proprio nemmeno a dire un bacio Eli… - thatsanuser : 'Eh tu li hai fatti ma non vuoi mandarli' Mi sembra ovvio scusa,chi ha detto che devo mandarteli perforza -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi vuoi Il simpatico Enio Drovandi si confida a Seven Press Seven Press