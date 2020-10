Meteo Roma | previsioni per martedì 27 ottobre

(Di lunedì 26 ottobre 2020)per martedì 27Piogge sparse possibili nel corso della mattinata, mentre nel pomeriggio i fenomeni tenderanno ad esaurirsi. In serata il tempo sarà stabile con cieli sereni. Temperature comprese tra +13°C e +18°C.Lazio:per martedì 27Tempo instabile nella mattinata con piogge sparse possibili su gran parte della regione, generalmente più asciutto lungo la costa; al pomeriggio le condizioni del tempo saranno stabili su tutto il Lazio con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Ampie schiarite anche in serata con qualche nube sui settori meridionali.Italia:per martedì 27 ...

