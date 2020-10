Meteo domani martedì 27 ottobre: miglioramenti al Nord ed al Centro, temporali al Sud (Di lunedì 26 ottobre 2020) Meteo domani martedì 27 ottobre: situazione completamente ribaltata rispetto alla settimana scorsa con piogge e temporali soprattutto al Sud La giornata di domani, martedì 27 ottobre, sarà caratterizzata da un tempo instabile soprattutto nelle regioni del Sud. Nella mattinata il miglioramento netto al Centro Nord porterà ad un cielo sereno e soleggiato anche in Trentino … L'articolo Meteo domani martedì 27 ottobre: miglioramenti al Nord ed al Centro, temporali al Sud proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 26 ottobre 2020)martedì 27: situazione completamente ribaltata rispetto alla settimana scorsa con piogge esoprattutto al Sud La giornata di, martedì 27, sarà caratterizzata da un tempo instabile soprattutto nelle regioni del Sud. Nella mattinata il miglioramento netto alporterà ad un cielo sereno e soleggiato anche in Trentino … L'articolomartedì 27aled alal Sud proviene da Leggilo.org.

