Meteo Campania, arriva il maltempo: ecco quando (Di lunedì 26 ottobre 2020) Meteo Campania: le previsioni del tempo segnalano un progressivo peggioramento su tutto il territorio regionale. Italia nella morsa del maltempo. Fino a mercoledì, infatti, si troverà sotto piogge, nubifragi e neve sulle Alpi. Tutto ciò è dovuto all’impatto di un vortice ciclonico di origine polare che sta pilotando un’intensa perturbazione atlantica, spiega il team del … Leggi su 2anews (Di lunedì 26 ottobre 2020): le previsioni del tempo segnalano un progressivo peggioramento su tutto il territorio regionale. Italia nella morsa del. Fino a mercoledì, infatti, si troverà sotto piogge, nubifragi e neve sulle Alpi. Tutto ciò è dovuto all’impatto di un vortice ciclonico di origine polare che sta pilotando un’intensa perturbazione atlantica, spiega il team del …

infoitinterno : Meteo Campania per lunedì 26 e martedì 27 ottobre 2020, Forte perturbazione in arrivo - occhio_notizie : Il #meteo per domani in #Campania - lunatica10001 : RT @paolorm2012: CORONAVIRUS: CAMPANIA in LOCKDOWN da SUBITO, ecco la richiesta del GOVERNATORE DE LUCA, VIDEO - paolorm2012 : CORONAVIRUS: CAMPANIA in LOCKDOWN da SUBITO, ecco la richiesta del GOVERNATORE DE LUCA, VIDEO - occhio_notizie : Il #meteo per domani in #Campania -