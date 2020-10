Messaggi in codice con Pretelli. Elisabetta Gregoraci rischia la squalifica? Il web insorge - (Di lunedì 26 ottobre 2020) Novella Toloni La Gregoraci ha utilizzato Messaggi in codice con Pretelli per svelargli segreti della sua vita fuori dalla casa. Un atteggiamento che non è piaciuto al popolo dei social Per Elisabetta Gregoraci potrebbe palesarsi l'eventualità di un provvedimento disciplinare. La showgirl calabrese ha scatenato una vera e propria rivolta social per aver confessato alcuni segreti della sua vita privata a Pierpaolo Pretelli. Il tutto attraverso Messaggi in codice incomprensibili per i telespettatori, che sul web si sono scagliati contro di lei. Sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci ha suscitato curiosità, ma anche dubbi sulla sua vita ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Novella Toloni Laha utilizzatoinconper svelargli segreti della sua vita fuori dalla casa. Un atteggiamento che non è piaciuto al popolo dei social Perpotrebbe palesarsi l'eventualità di un provvedimento disciplinare. La showgirl calabrese ha scatenato una vera e propria rivolta social per aver confessato alcuni segreti della sua vita privata a Pierpaolo. Il tutto attraversoinincomprensibili per i telespettatori, che sul web si sono scagliati contro di lei. Sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vipha suscitato curiosità, ma anche dubbi sulla sua vita ...

