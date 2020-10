Mercedesz Henger disperata: “Mi si spezza il cuore!” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Mercedesz Henger ha rivelato tutto il suo dispiacere riguardo alle ultime decisioni prese dal governo per contrastare il Coronavirus e la crescita esponenziale dei contagi. La giovane, che attualmente non ha ancora trovato il modo di porre l’ascia di guerra con la madre, ha scritto su Instagram un post dove rivela che la chiusura delle palestre e dei centri sportivi in generale le crea un vero disagio. Negli ultimi mesi ha scoperto la sua passione per il fitness e per l’allenamento e questo grazie anche al suo compagno Lucas Peracchi che è un esperto e un addetto ai lavori. I due si allenano costantemente e per Mercedesz questo è un universo nuovo che però la sta prendendo totalmente. Per lei la chiusura delle palestre è un dramma ma cercherà di trovare un modo alternativo per ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 26 ottobre 2020)ha rivelato tutto il suo dispiacere riguardo alle ultime decisioni prese dal governo per contrastare il Coronavirus e la crescita esponenziale dei contagi. La giovane, che attualmente non ha ancora trovato il modo di porre l’ascia di guerra con la madre, ha scritto su Instagram un post dove rivela che la chiusura delle palestre e dei centri sportivi in generale le crea un vero disagio. Negli ultimi mesi ha scoperto la sua passione per il fitness e per l’allenamento e questo grazie anche al suo compagno Lucas Peracchi che è un esperto e un addetto ai lavori. I due si allenano costantemente e perquesto è un universo nuovo che però la sta prendendo totalmente. Per lei la chiusura delle palestre è un dramma ma cercherà di trovare un modo alternativo per ...

QuotidianPost : Mercedesz Henger disperata: “Mi si spezza il cuore!” - AttilaAzureRive : RT @GianniVEVO2021: Non sto bene. Mercedesz ed Eva Henger non si parlano da un anno. E io non sto bene, per niente. - mic__par : RT @GianniVEVO2021: Non sto bene. Mercedesz ed Eva Henger non si parlano da un anno. E io non sto bene, per niente. - blogtivvu : Eva Henger e Mercedesz: lite è una farsa? Ex attrice replica a segnalazione - zazoomblog : Mercedesz Henger camicetta sexy e acconciatura ‘particolare’: che incanto – FOTO - #Mercedesz #Henger #camicetta -