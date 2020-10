Meloni | Fdi mai in esecutivo con Pd e M5S

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Leggo improbabili ricostruzioni secondo le quali saremmo disponibili a collaborare con il governo, addirittura con un governo di unità nazionale. Lo dico chiaramente: Fratelli d'Italia non parteciperà mai a un governo con Pd e Cinquestelle. Una volta finita l'emergenza, l'unica strada per noi è quella delle elezioni. Abbiamo messo da sempre a disposizione le nostre proposte serie, come opposizione, ma per noi bisogna partire dall'azzeramento dei decreti di Conte. Decreti illogici e dannosi contro i quali siamo pronti a batterci in Parlamento e nelle piazze". Lo scrive su Facebook