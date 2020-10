Melbourne | nessun nuovo caso registrato nelle ultime ventiquattro ore

Leggi su yeslife

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Australia: lo Stato di Victoria () non ha fatto registrare nuovi casi. E’ la prima volta da giugno Fine lockdown per lo Stato di Victoria () in Australia:ore non si sono registrati nuovi casi; le autorità hanno potuto revocare le disposizioni concernenti l’isolamento, imposto ormai da tre mesi per contenere l’emergenza. … L'articolo proviene da YesLife.it.