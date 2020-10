Melania Trump e Ivanka Trump, un abito scuro (e smanicato) per due (Di lunedì 26 ottobre 2020) Cos’hanno in comune Melania e Ivanka Trump, rispettivamente la First Lady americana e la figlia del Presidente, oltre al loro legame con Donald Trump? Senza dubbio un innato senso dello stile che, per quanto naturalmente diverso, presenta alcuni punti in comune: senza dubbio, la predilezione di capi d’abbigliamento piuttosto classici e senza tempo, sinonimo di eleganza e da declinare attraverso il proprio personale tocco, con accessori e scarpe. E la prova definitiva dei loro gusti affini in fatto di moda, è arrivata durante l’ultimo dibattito presidenziale per le prossime votazioni in America. Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 ottobre 2020) Cos’hanno in comune Melania e Ivanka Trump, rispettivamente la First Lady americana e la figlia del Presidente, oltre al loro legame con Donald Trump? Senza dubbio un innato senso dello stile che, per quanto naturalmente diverso, presenta alcuni punti in comune: senza dubbio, la predilezione di capi d’abbigliamento piuttosto classici e senza tempo, sinonimo di eleganza e da declinare attraverso il proprio personale tocco, con accessori e scarpe. E la prova definitiva dei loro gusti affini in fatto di moda, è arrivata durante l’ultimo dibattito presidenziale per le prossime votazioni in America.

gaxdestination : Questa immagine è da incorniciare. Un capolavoro. Donald che verifica se Melania ha votato per candidato Trump. - Barbara86764611 : RT @LucillaMasini: Trump: 'Basta! In TV si parla solo di Covid... Covid... Covid... '. Hai ragione, se vuoi passiamo a un argomento più div… - LucillaMasini : Trump: 'Basta! In TV si parla solo di Covid... Covid... Covid... '. Hai ragione, se vuoi passiamo a un argomento pi… - MatthewAndrew93 : “Chissà perché Melania ci sta mettendo così tanto a votare?” #Trump #TrumpIsLosing - lilitwelve : Ma perché la Casa Bianca dovrebbe decidere di far fare le uscite a Trump con una sosia di Melania? Cioè se sta male… -

Ultime Notizie dalla rete : Melania Trump Jill Biden imita Melania Trump: look made in Italy come la rivale. E si sente già First lady Corriere della Sera Quanto c'è di vero nella teoria della sosia di Melania Trump tornata virale?

La voce ricomincia a circolare di tanto in tanto: Melania Trump ha una sosia che la sostituisce in alcune occasioni? Secondo svariate leggende, sarebbero stati molti nella storia i personaggi ...

Il virus torna alla Casa Bianca, staff di Pence contagiato

A tre settimane dal contagio di Donald Trump, della first lady Melania, del loro figlio Barrett e di numerosi collaboratori della Casa Bianca, il Covid colpisce lo staff del vicepresidente Mike ...

La voce ricomincia a circolare di tanto in tanto: Melania Trump ha una sosia che la sostituisce in alcune occasioni? Secondo svariate leggende, sarebbero stati molti nella storia i personaggi ...A tre settimane dal contagio di Donald Trump, della first lady Melania, del loro figlio Barrett e di numerosi collaboratori della Casa Bianca, il Covid colpisce lo staff del vicepresidente Mike ...