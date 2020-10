Medico latitante dagli Usa arrestato in Italia | settecento morti per i suoi farmaci

(Di lunedì 26 ottobre 2020) EraJimmy Palma, ed è statoin riferimento al decreto di estradizione verso gli Stati Uniti. Era in auto a Gerace ed è stato fermato a un normale posto di blocco. Ma ilromano Luigi Palma, detto “Jimmy Palma”, eraed i carabinieri della Compagnia di Locri lo hannoin … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Era latitante Jimmy Palma, ed è stato arrestato in riferimento al decreto di estradizione verso gli Stati Uniti. Era in auto a Gerace ed è stato fermato a un normale posto di blocco. Ma il medico ...Medico latitante dagli Usa arrestato nella Locride. Gestiva clinica dolore e prescriveva narcotici senza monitorare LOCRI,(RC), 26 OTT - Era in auto a Gerace ed è stato fermato a un normale posto di ...