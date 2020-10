"Mediaset, il famosissimo conduttore positivo al Covid". Bomba di Dagospia, mistero sul nome (Di lunedì 26 ottobre 2020) “C'è un famosissimo conduttore Mediaset positivo al Covid”. Dagospia ha appena sganciato la Bomba su Cologno Monzese, da dove ancora non arrivano notizie ufficiali in merito per il momento. “Lo avrebbe presto in famiglia e non negli studi di rete”, ha aggiunto il sito di Roberto D'Agostino concludendo con la solita frase un po' maliziosa: “Di chi si tratta?”. Per il momento non è dato saperlo, ma è chiaro che “l'indovinello” di Dago ha immediatamente scatenato il tam tam dei social. C'è chi teme che possa trattarsi di Gerry Scotti che ha comunque i suoi 64 anni, ma è saltato fuori anche il nome pesante di Paolo Bonolis, che tra l'altro in questo periodo è alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) “C'è unal”.ha appena sganciato lasu Cologno Monzese, da dove ancora non arrivano notizie ufficiali in merito per il momento. “Lo avrebbe presto in famiglia e non negli studi di rete”, ha aggiunto il sito di Roberto D'Agostino concludendo con la solita frase un po' maliziosa: “Di chi si tratta?”. Per il momento non è dato saperlo, ma è chiaro che “l'indovinello” di Dago ha immediatamente scatenato il tam tam dei social. C'è chi teme che possa trattarsi di Gerry Scotti che ha comunque i suoi 64 anni, ma è saltato fuori anche ilpesante di Paolo Bonolis, che tra l'altro in questo periodo è alle ...

Libero_official : 'Un famosissimo conduttore #Mediaset positivo al #coronavirus': la bomba di #Dagospia, per ora massimo riserbo sul… - FabioTraversa : RT @_DAGOSPIA_: FLASH! C'E' UN FAMOSISSIMO CONDUTTORE MEDIASET POSITIVO AL COVID. MA ANCORA NON C'E' L'ANNUNCIO... - opinionista__ : RT @_DAGOSPIA_: FLASH! C'E' UN FAMOSISSIMO CONDUTTORE MEDIASET POSITIVO AL COVID. MA ANCORA NON C'E' L'ANNUNCIO... - GiusCandela : RT @_DAGOSPIA_: FLASH! C'E' UN FAMOSISSIMO CONDUTTORE MEDIASET POSITIVO AL COVID. MA ANCORA NON C'E' L'ANNUNCIO... - artistaxcaso : RT @_DAGOSPIA_: FLASH! C'E' UN FAMOSISSIMO CONDUTTORE MEDIASET POSITIVO AL COVID. MA ANCORA NON C'E' L'ANNUNCIO... -

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset famosissimo Mediaset, Dagospia: "Famosissimo conduttore positivo al coronavirus, lo ha preso in famiglia" Liberoquotidiano.it Stasera in tv Mediaset, cosa guardare in tv? Serie tv, programmi e film

Stasera in tv Mediaset ci offre diverse opportunità interessanti che permettono al pubblico di avere scelta con programmi, film e serie tv.

Domenica Live, Barbara D’Urso rivela un’ospite misterioso

Barbara D'Urso pubblica un post su Instagram che incuriosisce tutti i suoi follower. La conduttrice svela l'atteso ospite di Domenica Live ...

Stasera in tv Mediaset ci offre diverse opportunità interessanti che permettono al pubblico di avere scelta con programmi, film e serie tv.Barbara D'Urso pubblica un post su Instagram che incuriosisce tutti i suoi follower. La conduttrice svela l'atteso ospite di Domenica Live ...