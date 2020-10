Max Giusti complottista, negazionista e terrapiattista (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA - Max Giusti lancia #LaRagionPura, un format provocazione che da voce a tutti quelli che hanno la propria versione sui fatti della vita di tutti i giorni. Un progetto che invaderà i suoi canali ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA - Maxlancia #LaRagionPura, un format provocazione che da voce a tutti quelli che hanno la propria versione sui fatti della vita di tutti i giorni. Un progetto che invaderà i suoi canali ...

Max_Giusti : RT @ass_unita: @dariofrance Non siamo tempo libero. Siamo lavoro e molto di più. Non condividiamo le decisioni prese su #Cinema e #Teatri,… - Max_Giusti : RT @TognazziR: Dati assurdi, vorrei capire, ma come possono essere i cinema imputati della pandemia. - Max_Giusti : Correttissimo ! - Stefy_Simonetti : RT @krek_x: Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie #pechinoexpress #Gladiatori @Max_Giusti @officialmaz - ChiaroLeo : @NicolaPorro @a_meluzzi 5 QUESTO ERA IL SISTEMA, MI MANDAVANO MESSAGGI, DAI VIP FATTI MIEI, IO DAVO AMORE CRISTOX… -

Ultime Notizie dalla rete : Max Giusti Max Giusti da oggi canali social con un nuovo format L'Opinionista Max Giusti complottista, negazionista e terrapiattista

ROMA - Max Giusti lancia #LaRagionPura, un format provocazione che da voce a tutti quelli che hanno la propria versione sui fatti della vita di tutti i giorni. Un progetto che invaderà i suoi canali ...

Bitcoin 'esploderà verso l’alto' con la vittoria di Biden, crescerà più lentamente con Trump

Max Keiser, veterano di Wall Street, condivide il suo punto di vista sul prezzo di Bitcoin sopra i 13.000$ e sulle elezioni statunitensi in un'intervista esclusiva con Cointelegraph ...

ROMA - Max Giusti lancia #LaRagionPura, un format provocazione che da voce a tutti quelli che hanno la propria versione sui fatti della vita di tutti i giorni. Un progetto che invaderà i suoi canali ...Max Keiser, veterano di Wall Street, condivide il suo punto di vista sul prezzo di Bitcoin sopra i 13.000$ e sulle elezioni statunitensi in un'intervista esclusiva con Cointelegraph ...