Maurizio Costanzo beccato con l’amante | la rivelazione

Una rivelazione che lascia letteralmente senza parole, Maurizio Costanzo è stato beccato con l'amante da sua moglie: ecco cosa accadde. Maurizio Costanzo ha avuto una vita sentimentale tutt'altro che tranquilla, a 25 ani sposa Lori Sammartino una fotoreporter più grande di lui di ben 14 anni. Tuttavia il loro matrimonio durò molto poco, il giornalista si innamorò perdutamente di una segretaria della Mondadori. Dopo di lei ha incontrato Flaminia Morandi che per vivere la storia d'amore con Costanzo lasciò l'allora marito, Alberto Michelini. I due vivono una bella storia d'amore che gli regala due figli, Camilla e Saverio Costanzo.

