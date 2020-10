Matteo Salvini annuncia: “Ricorso al Tar dei sindaci della Lega contro il nuovo Dpcm” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Matteo Salvini ha criticato ancora una volta aspramente le misure contenute nel nuovo Dpcm del Governo e ha annunciato che i sindaci della Lega ricorreranno al Tar contro i provvedimenti dell’esecutivo: “Sì, ho appena finito una riunione via zoom con parecchi sindaci e ci stanno lavorando con i loro uffici Legali. I sindaci dei piccoli centri sono giustamente arrabbiati e si stanno attrezzando. Dove governa la Lega il teatro, la musica, la poesia, l’arte e il cinema restano aperti e gli artisti vengono pagati. D’altronde nessuno si fida delle promesse di Conte, anche sugli indennizzi visto che avevano promesso la cassa integrazione ad aprile e qualcuno la ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020)ha criticato ancora una volta aspramente le misure contenute nelDpcm del Governo e hato che iricorreranno al Tari provvedimenti dell’esecutivo: “Sì, ho appena finito una riunione via zoom con parecchie ci stanno lavorando con i loro ufficili. Idei piccoli centri sono giustamente arrabbiati e si stanno attrezzando. Dove governa lail teatro, la musica, la poesia, l’arte e il cinema restano aperti e gli artisti vengono pagati. D’altronde nessuno si fida delle promesse di Conte, anche sugli indennizzi visto che avevano promesso la cassa integrazione ad aprile e qualcuno la ...

