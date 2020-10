Massimo Giannini torna a casa ancora positivo dopo 18 giorni: “Quando sono entrato io eravamo in 18. Ora ce ne sono 84” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Torno a casa. Esco dal tunnel, dopo tre settimane esatte di buio. C’è un drammatico bisogno di posti letto, per ricoverare i tanti, troppi pazienti gravi che arrivano in continuazione”. Il direttore della Stampa, Massimo Giannini, esce dall’ospedale dopo tre settimane di ricovero perché affetto da Covid 19. È ancora positivo, ma può continuare la quarantena a casa dato che da tre giorni non ha più sintomi. Nel suo editoriale sul giornale di Torino racconta cosa ha vissuto e cosa ha visto. “Quando sono entrato io, solo al mio piano, eravamo in 18. Ora ce ne sono ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Torno a. Esco dal tunnel,tre settimane esatte di buio. C’è un drammatico bisogno di posti letto, per ricoverare i tanti, troppi pazienti gravi che arrivano in continuazione”. Il direttore della Stampa,, esce dall’ospedaletre settimane di ricovero perché affetto da Covid 19. È, ma può continuare la quarantena adato che da trenon ha più sintomi. Nel suo editoriale sul giornale di Torino racconta cosa ha vissuto e cosa ha visto. “Quandoio, solo al mio piano,in 18. Ora ce ne...

