Marsiglia, Villas Boas: «Affrontiamo il City come le altre squadre» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Andrè Villas Boas ha parlato alla vigilia della gara di Champions League contro il Manchester City: le sue parole Andrè Villas Boas ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Manchster City. «Ci stiamo preparando ad affrontare il City allo stesso modo in cui prepariamo le gare contro altri avversari. Abbiamo studiato la formazione di Guardiola come le altre. Stanno attraversando un momento difficile, con qualche problema di troppo in Premier League, ma hanno grande esperienza internazionale e sono comunque una delle migliori squadre al mondo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Andrèha parlato alla vigilia della gara di Champions League contro il Manchester: le sue parole Andrèha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Manchster. «Ci stiamo preparando ad affrontare ilallo stesso modo in cui prepariamo le gare contro altri avversari. Abbiamo studiato la formazione di Guardiolale. Stanno attraversando un momento difficile, con qualche problema di troppo in Premier League, ma hanno grande esperienza internazionale e sono comunque una delle migliorial mondo». Leggi su Calcionews24.com

Claudione_B : Vince anche il #Marsiglia di Villas-Boas: il gol di Balerdi al 54’ vale l'1-0 in casa del #Lorient . - sportli26181512 : Lorient-Marsiglia 0-1: Nella ottava giornata della Ligue 1, vittoria esterna per l'Olympique Marsiglia. Sul terreno… - sportnotizie24 : #Olympiakos-#Marsiglia, le probabili formazioni: Villas Boas punta sul tridente - sportli26181512 : #Ligue1, vittorie per Marsiglia e Lorient: L'undici di Villas-Boas ritrova il successo battendo il Bordeaux 3-1. Gl… -