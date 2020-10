Mariotto ’svalvola’ a Storie Italiane – Video

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 26 ottobre 2020)Fuoco e fiamme questa mattina a. Protagonista un’incandescente Guillermo, ospite del segmento finale dedicato a Ballando con le Stelle. Ad animarlo è una clip di sabato scorso sul contestato 2, dato al bravo Giles Rocca, contrapposto al 10 dato al decisamente meno portato in pista Costantino della Gherardesca. Entrambi i concorrenti sono in collegamento.è scoppiato quando gli è stato chiesto il perché di questo comportamento, apparentemente ingiustificato, nei confronti di Rocca: “Adesso parlo io sennò me ne vado (…) chi segue Ballando da 15 anni, io ci sono sempre stato, sa che c’è stata un’evoluzione e non ha sempre vinto il ...