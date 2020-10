Mariotto bodyshaming contro Rossella Erra | “Quella cicciona vestita di strass”

Leggi su biccy

(Di lunedì 26 ottobre 2020)è da anni considerata l’ambasciatrice del pubblico di Rai Uno, lanciata da Caterina Balivo a Vieni da Me, ora è nel cast fisso di Ballando con le Stelle dove svolge il ruolo dell’antigiuria insieme ad Antonio Razzi e Gianni Ippoliti. Questa mattina la, nota ai più anche come ‘la signora’, è stata appellata da Guillermoa Storie Italiane come “la” che “veste di strass”. Un commento sull’aspetto fisico che non è passato inosservato ai telesepettatori. “chiedi scusa alla.. Si è sentito perfettamente che l’hai chiamataperché non ...