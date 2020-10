Maria Teresa vuole sbarazzarsi di Guenda: “Sarebbe bellissimo” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nella stanza blu del Grande Fratello Vip 5 di solito si parla del più e del meno in assoluta libertà fra Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Guenda e Stefania Orlando. E dopo il racconto del tema d’italiano sulla famiglia di Zorzi, è arrivato il momento di ascoltare le fantasticherie di Ruta senior sulla figlia, avendo manifestato la preoccupazione sul fatto che non suoni più da 42 giorni, un lasso di tempo definito troppo lungo da Maria Teresa. Ma come si è arrivati al desiderio della Ruta di sbarazzarsi di Guenda? Senza farlo apposta, c’è ancora lo zampino di Tommy. Te pareva… L’assist di Zorzi per Maria Teresa sulla “sparizione” di ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nella stanza blu del Grande Fratello Vip 5 di solito si parla del più e del meno in assoluta libertà fra Tommaso Zorzi,Ruta,e Stefania Orlando. E dopo il racconto del tema d’italiano sulla famiglia di Zorzi, è arrivato il momento di ascoltare le fantasticherie di Ruta senior sulla figlia, avendo manifestato la preoccupazione sul fatto che non suoni più da 42 giorni, un lasso di tempo definito troppo lungo da. Ma come si è arrivati al desiderio della Ruta didi? Senza farlo apposta, c’è ancora lo zampino di Tommy. Te pareva… L’assist di Zorzi persulla “sparizione” di ...

