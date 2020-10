Maria Teresa Ruta, avete mai visto suo figlio Gian Amedeo Goria? (Di lunedì 26 ottobre 2020) In molti si chiedono chi sia Gian Amedeo Goria, il figlio di Maria Teresa Ruta e fratello di Guenda attualmente impegnate al Grande Fratello Vip 5. Maria Teresa Ruta (fonte Instagram @MariaTeresaRuta)Al Grande Fratello Vip 5 dopo anni di lontananza Guenda e Maria Teresa hanno avuto modo di riavvicinarsi, tuttavia la giovane attrice e musicista non ha potuto non fare i conti con vecchi scheletri nell’armadio. La ragazza non ha mai superato che la donna abbia scelto di andare a vivere con il suo nuovo compagno quando lei e suo fratello erano ancora adolescenti. Oggi Maria ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 ottobre 2020) In molti si chiedono chi sia, ildie fratello di Guenda attualmente impegnate al Grande Fratello Vip 5.(fonte Instagram @)Al Grande Fratello Vip 5 dopo anni di lontananza Guenda ehanno avuto modo di riavvicinarsi, tuttavia la giovane attrice e musicista non ha potuto non fare i conti con vecchi scheletri nell’armadio. La ragazza non ha mai superato che la donna abbia scelto di andare a vivere con il suo nuovo compagno quando lei e suo fratello erano ancora adolescenti. Oggi...

