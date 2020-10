Maria Teresa Ruta, Anna Parziale l’ex compagna del suo attuale compagno dice la sua verità (Di martedì 27 ottobre 2020) Durante la puntata di Domenica Live, in onda il 25 ottobre su Canale 5, Barbara D’Urso ha ospitato nel suo salotto l’ex di Roberto Zappulla, Anna Parziale. La donna, completamente estranea al mondo della televisione fino a questo momento, aveva scritto alla D’Urso per poter avere la possibilità di controbattere a quelle che secondo lei erano state delle dure offese nei suoi confronti. L’affronto le sarebbe stato fatto da Maria Teresa Ruta, attuale compagna di Zappulla attualmente nella casa del Grande Fratello Vip. Ed è proprio dalla casa più spiata d’Italia che Maria Teresa Ruta avrebbe fatto delle dichiarazioni riguardo Anna Parziale ... Leggi su virali.video (Di martedì 27 ottobre 2020) Durante la puntata di Domenica Live, in onda il 25 ottobre su Canale 5, Barbara D’Urso ha ospitato nel suo salotto l’ex di Roberto Zappulla,. La donna, completamente estranea al mondo della televisione fino a questo momento, aveva scritto alla D’Urso per poter avere la possibilità di controbattere a quelle che secondo lei erano state delle dure offese nei suoi confronti. L’affronto le sarebbe stato fatto dadi Zappulla attualmente nella casa del Grande Fratello Vip. Ed è proprio dalla casa più spiata d’Italia cheavrebbe fatto delle dichiarazioni riguardo...

