Mara Venier, nuovo incidente domestico per la conduttrice: “Sanguino da tre giorni” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Solo pochi mesi fa, nel corso della surreale estate della ripresa dopo il blocco imposto dal Covid, Mara Venier tenne banco nello studio di Domenica In grazie al vistoso gesso che per diversi episodi l’accompagnò in studio. Allora, la conduttrice rimediò una brutta frattura per colpa di una caduta in casa, finendo ad esibirsi sul set Rai con tanto di medicazioni. Per l’occasione, la star del talk show domenicale la prese a ridere, imparando a gestire con ironia una simile situazione; lezione che porta avanti ancora oggi, come confermano le risate che hanno accompagnato l’ennesimo racconto di ferite e sangue a Che Tempo Che Fa. Ennesimo incidente per Mara Venier, stavolta per colpa di alcuni vetri rotti: “Ero rimbambita, avevo preso delle gocce per ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 26 ottobre 2020) Solo pochi mesi fa, nel corso della surreale estate della ripresa dopo il blocco imposto dal Covid,tenne banco nello studio di Domenica In grazie al vistoso gesso che per diversi episodi l’accompagnò in studio. Allora, larimediò una brutta frattura per colpa di una caduta in casa, finendo ad esibirsi sul set Rai con tanto di medicazioni. Per l’occasione, la star del talk show domenicale la prese a ridere, imparando a gestire con ironia una simile situazione; lezione che porta avanti ancora oggi, come confermano le risate che hanno accompagnato l’ennesimo racconto di ferite e sangue a Che Tempo Che Fa. Ennesimoper, stavolta per colpa di alcuni vetri rotti: “Ero rimbambita, avevo preso delle gocce per ...

