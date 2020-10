Manifestazione a piazza del Plebiscito | i commercianti protestano ancora | FOTO E

RaiNews : Dopo Napoli disordini e scontri anche a Roma, durante la manifestazione di protesta organizzata dall'estrema destra… - fanpage : Bombe carta e lacrimogeni a Roma durante la manifestazione contro il #coprifuoco. La protesta a piazza del Popolo c… - ciropellegrino : #napoli ora, piazza plebiscito. Manifestazione anti coprifuoco #COVID__19 - xmetterglipaura : RT @isabellaisola3: Adesso a #Torino manifestazione in Piazza Castello Torinesi sempre al grido di 'LIBERTÀ' L'Italia s'è desta???? #Dittatur… - manu_etoile : RT @isabellaisola3: Adesso a #Torino manifestazione in Piazza Castello Torinesi sempre al grido di 'LIBERTÀ' L'Italia s'è desta???? #Dittatur… -

Ultime Notizie dalla rete : Manifestazione piazza

Sono le richieste degli imprenditori di Confesercenti che, dietro al grido 'Il futuro è un nostro diritto', sono scesi in piazza della Repubblica per ... presidente Confesercenti Toscana. Alla ...Lancio di bottiglie, di petardi e di fumogeni in piazza Castello a Torino, dove è in corso una delle due manifestazioni convocate nel capoluogo piemontese per protestare contro i provvedimenti ...