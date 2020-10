Manchester City | suicida l’ex Wisten | era depresso dopo l’addio al club

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Ilha annunciato la morte di Jeremy, ex calciatore dell’Academy scomparso a soli 17 anni Ilha annunciato la morte di Jeremy, ex calciatore dell’Academy scomparso a soli 17 anni. Il giovane era caduto in depressionel’addio al. «La famiglia delè rattristata nell’apprendere della scomparsa dell’ex giocatore dell’Accademia Jeremy. Inviamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi amici e familiari. I nostri pensieri sono con voi in questo momento difficile». Leggi su Calcionews24.com