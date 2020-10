Manchester City, Guardiola: «Vincere la Champions? Ho risposto 250 volte» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Pep Guardiola ha parlato alla vigilia della gara di Champions League contro il Marsiglia: ecco le sue parole Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Manchester City-Marsiglia. «Penso di aver risposto 250 volte da quando sono venuto qui. Proverò a Vincere la Champions League, come ogni anno ci proviamo. Era importante iniziare con una vittoria in casa: Vincere le partite casalinghe è la cosa più importante. Domani è la seconda partita. Vogliamo Vincere. Kevin De Bruyne è tornato, ha giocato pochi minuti contro il West Ham. Aymeric è tornato, Nathan Akè vicino al rientro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Pepha parlato alla vigilia della gara diLeague contro il Marsiglia: ecco le sue parole Pepè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di-Marsiglia. «Penso di aver250da quando sono venuto qui. Proverò alaLeague, come ogni anno ci proviamo. Era importante iniziare con una vittoria in casa:le partite casalinghe è la cosa più importante. Domani è la seconda partita. Vogliamo. Kevin De Bruyne è tornato, ha giocato pochi minuti contro il West Ham. Aymeric è tornato, Nathan Akè vicino al rientro». Leggi su Calcionews24.com

