Maltempo, in Campania allerta gialla dalla mezzanotte (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo per piogge e temporali valevole a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani sull’intero territorio regionale ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) . Si prevedono “Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità. Locali raffiche di vento nei temporali”. Tra le criticità connesse all’impatto al suolo dei fenomeni attesi si citano: “Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Protezione civile della Regioneha emanato un avviso dimeteo con criticità idrogeologica di colore Giallo per piogge e temporali valevole a partiree fino alle 23.59 di domani sull’intero territorio regionale ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) . Si prevedono “Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità. Locali raffiche di vento nei temporali”. Tra le criticità connesse all’impatto al suolo dei fenomeni attesi si citano: “Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di ...

