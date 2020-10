Maltempo, forti piogge in Liguria: punte di 91mm e venti fino a 151km/h, alberi caduti [FOTO] (Di lunedì 26 ottobre 2020) forti temporali stanno colpendo la Liguria, il Piemonte e la Lombardia occidentale. Le piogge più intense finora hanno riguardato la Liguria, dove alle 9:45, gli accumuli sono già ingenti: 91mm a Fabbriche, 86mm a Pietralavezzara, 85mm a Campomorone, 84mm a Barbagelata, 83mm a Mignanego, 80mm a Monte Pennello, 79mm al Porto di Arenzano, 77mm a Masone, 58mm a Begato, 56mm a Busalla, 53mm a Loco di Rovegno. piogge intense anche in Piemonte, al confine con la Liguria: 87mm a Fraconalto, 70mm a Capanne Marcarolo. Sono entrate in allerta meteo ‘arancione‘ dalle 7 le zone del centro-ponente della Liguria e dalle 8 quelle dell’entroterra di centro-levante. L’allerta arancione scattera’ poi alle ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020)temporali stanno colpendo la, il Piemonte e la Lombardia occidentale. Lepiù intensera hanno riguardato la, dove alle 9:45, gli accumuli sono già ingenti:a Fabbriche, 86mm a Pietralavezzara, 85mm a Campomorone, 84mm a Barbagelata, 83mm a Mignanego, 80mm a Monte Pennello, 79mm al Porto di Arenzano, 77mm a Masone, 58mm a Begato, 56mm a Busalla, 53mm a Loco di Rovegno.intense anche in Piemonte, al confine con la: 87mm a Fraconalto, 70mm a Capanne Marcarolo. Sono entrate in allerta meteo ‘arancione‘ dalle 7 le zone del centro-ponente dellae dalle 8 quelle dell’entroterra di centro-levante. L’allerta arancione scattera’ poi alle ...

