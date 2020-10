Maltempo a Milano | freddo e pioggia battente | la situazione meteo in diretta

Cinquantenni : #26ottobre maltempo a #Milano, scatta l'allarme: il torrente #Seveso ha superato la soglia di attenzione - PappaletteraF : Maltempo a Milano, scatta l'allarme: il torrente Seveso ha superato la soglia di attenzione - __Dissacrante__ : Inutile, anche #Milano non si accontenta piu'. Adesso col maltempo devi per forza schivare i cornicioni che si stac… - IeSslo : Ma che è, su #Milano c'è stato un uragano? #maltempo - ADM_assdemxmi : RT @infomobilitaMi: [#allertameteoLom] E' stato attivato il monitoraggio dei fiumi #Seveso e #Lambro da parte delle Centrali Operative #mal… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Milano

MilanoToday.it

MALPENSA - Tre incidenti in poche ore: lunedì da incubo sulla superstrada 336 per Malpensa. Una situazione sempre malpensa somma incidenti superstrada ...10 al Giro. Inteso come organizzazione: arrivare a Milano superando difficoltà previste (Covid, maltempo) e impreviste (incidenti, scioperi) è il vero successo di questa edizione. 10 alla Ineos. Vince ...