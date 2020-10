Lucia Caiazza morta in ospedale, autopsia rivela: milza spappolata, arrestato il compagno (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lucia Caiazza è morta a 52 anni a Napoli, in ospedale. Era il 14 maggio 2020 e l’autopsia sul suo corpo ha rivelato che aveva la milza spappolata. Inizialmente si era pensato che la causa del decesso fosse stata una conseguenza dell’incidente d’auto avuto dalla donna un mese prima, l’11 aprile, ma la sconvolgente verità era un’altra. Lucia Caiazza picchiata a morte Cinque mesi di indagini della Procura hanno infatti rivelato che Lucia sarebbe morta dopo avere ricevuto calci e pugni dal convivente. Vincenzo Garzia nella immediatezza dei fatti era stato intervistato dall’inviato di Chi l’ha visto? e si era detto ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 26 ottobre 2020)a 52 anni a Napoli, in. Era il 14 maggio 2020 e l’sul suo corpo hato che aveva la. Inizialmente si era pensato che la causa del decesso fosse stata una conseguenza dell’incidente d’auto avuto dalla donna un mese prima, l’11 aprile, ma la sconvolgente verità era un’altra.picchiata a morte Cinque mesi di indagini della Procura hanno infattito chesarebbedopo avere ricevuto calci e pugni dal convivente. Vincenzo Garzia nella immediatezza dei fatti era stato intervistato dall’inviato di Chi l’ha visto? e si era detto ...

