Lory Del Santo a Storie Italiane confessa una violenza subita, l’incubo di una notte (Foto) (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sono passati tanti anni dalla notte di incubo, dalla violenza che a Storie Italiane Lory Del Santo racconta di avere subito (Foto). Più di tutto confessa il suo errore, di non avere denunciato quell’uomo ma ha voluto dimenticare, era felice di essere viva. Ha vissuto questo dolore per tutta la vita Lory Del Santo, racconta che si trovava a Londra, che ha commesso l’errore di fidarsi. E’ un uomo che le avevano presentato persone di cui si fidava ma aveva ben chiaro in testa che non si va mai in stanza con un uomo, che non doveva salire nella camera d’albergo con lui. Quella persona sembrava così carina, ha insistito, doveva solo prendere una cosa in camera, poi sarebbero usciti di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sono passati tanti anni dalladi incubo, dallache aDelracconta di avere subito (). Più di tuttoil suo errore, di non avere denunciato quell’uomo ma ha voluto dimenticare, era felice di essere viva. Ha vissuto questo dolore per tutta la vitaDel, racconta che si trovava a Londra, che ha commesso l’errore di fidarsi. E’ un uomo che le avevano presentato persone di cui si fidava ma aveva ben chiaro in testa che non si va mai in stanza con un uomo, che non doveva salire nella camera d’albergo con lui. Quella persona sembrava così carina, ha insistito, doveva solo prendere una cosa in camera, poi sarebbero usciti di ...

